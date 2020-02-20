СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

"Девятнадцатого февраля 2020 года в 12 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении тела 45-летнего гражданина КНР в комнате общежития, расположенного в городе Железногорске. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, после выписки из больницы мужчина вернулся в свою комнату общежития, в которой он жил один. Общежитие расположено на закрытой территории предприятия, в нем проживали еще не менее 40 граждан Китая.