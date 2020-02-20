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СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
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РИА Новости

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

08:25 20.02.2020
38403
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
О смерти переболевшего ОРВИ китайца после выписки из больницы в городе Железногорске в среду написали местные СМИ. Информация вызвала резонанс. По данным администрации области, гражданин прибыл из КНР в Железногорск в составе группы из 43 человек 25 декабря прошлого года для работы на предприятии по пошиву обуви, с 13 по 17 февраля находился в Железногорской городской больнице с подозрением на ОРВИ и был выписан оттуда, когда выздоровел. Позднее, 19 февраля, мужчину обнаружили с признаками насильственной смерти. Областные власти подчеркивали, что смерть никак "не связана с вирусами", и погибший не был болен коронавирусом.
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"Девятнадцатого февраля 2020 года в 12 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении тела 45-летнего гражданина КНР в комнате общежития, расположенного в городе Железногорске. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, после выписки из больницы мужчина вернулся в свою комнату общежития, в которой он жил один. Общежитие расположено на закрытой территории предприятия, в нем проживали еще не менее 40 граждан Китая.
"Тело мужчины было обнаружено с проникающим ранением шеи. На теле погибшего обнаружены ножницы", - сообщили следователи, отметив, что среди основных версий рассматривается "преступление на бытовой почве", совершенное "земляками погибшего".
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Распространение нового коронавирусаКурская областьКитайПроисшествия
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