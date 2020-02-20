В ЯНАО на технологической трассе из снежного плена вызволили 18 машин

Затор образовался в 14 километрах от поселка Ханымей на участке технологического проезда вдоль железной дороги, сообщали в муниципалитете в среду. Внедорожник и 17 грузовиков, которые занимаются обслуживанием предприятий ТЭК, выехали на трассу во время сильного ветра со снегом, несмотря на то, что информация о неблагоприятных метеоусловиях и просьба воздержаться от поездок в указанном районе была размещена в СМИ и соцсетях. В автомобилях находились 19 человек.