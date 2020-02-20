В ЯНАО на технологической трассе из снежного плена вызволили 18 машин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 фев - РИА Новости. Свыше полутора десятка грузовиков, которые застряли в метель на запрещенной для проезда технологической трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, удалось вызволить из снежного плена, сообщили РИА Новости в администрации Пуровского района.
Затор образовался в 14 километрах от поселка Ханымей на участке технологического проезда вдоль железной дороги, сообщали в муниципалитете в среду. Внедорожник и 17 грузовиков, которые занимаются обслуживанием предприятий ТЭК, выехали на трассу во время сильного ветра со снегом, несмотря на то, что информация о неблагоприятных метеоусловиях и просьба воздержаться от поездок в указанном районе была размещена в СМИ и соцсетях. В автомобилях находились 19 человек.
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"Всех водителей вызволили вчера днем, со стороны Ханымея проезд закрыли в прямом смысле слова - сгрудили снег на въезде. Со стороны Ноябрьска тоже обещали закрыть... Движение по необустроенному проезду осуществляется водителями на свой страх и риск", - сказал представитель администрации.
По его словам, указанный проезд не относится к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. В муниципалитете ранее отмечали, что недалеко есть асфальтированная трасса, она длиннее технологического проезда, но безопасна и эксплуатируется круглый год.