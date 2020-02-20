Погода в Москве установила абсолютный рекорд тепла

"Температура поднялась до плюс 4,7 градуса, предыдущий рекорд — плюс 3,7 в 1925 году", — уточнил он.
Ранее синоптик рассказал агентству, что в четверг москвичей ожидает облачная погода и до плюс пяти градусов тепла.
В нынешнем году на европейской территории страны зима была очень теплой. При этом специалисты ожидают, что март в среднем будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.
19 февраля, 20:03Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России