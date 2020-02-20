Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T10:48+0300
https://ria.ru/20200220/1564992342.html
Погода в Москве установила абсолютный рекорд тепла
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564995851_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b441b79053b0b1a40b9900e7f8bebdc.jpg
РИА Новости

Погода в Москве установила абсолютный рекорд тепла

08:11 20.02.2020 (обновлено: 10:48 20.02.2020)
15340
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Парке Горького в Москве
Прохожие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура поднялась до плюс 4,7 градуса, предыдущий рекорд — плюс 3,7 в 1925 году", — уточнил он.
Ранее синоптик рассказал агентству, что в четверг москвичей ожидает облачная погода и до плюс пяти градусов тепла.
В нынешнем году на европейской территории страны зима была очень теплой. При этом специалисты ожидают, что март в среднем будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.
Виды Москвы
19 февраля, 20:03
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
8161610412
Обсудить 4
Центр "Фобос"Москва
Рекомендуем
Молодой человек в музее-заповеднике Коломенское
В Гидрометцентре предупредили о "махрово-красной" пятидневке
Виды Москвы
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Теплая погода в Москве
Погода в Москве побила рекорд 1949 года
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
Сотрудник на Абаканской солнечной электростанции в Республике Хакасия
Россия заработает на глобальном потеплении
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Теплая погода в Москве
Четверг в Москве стал самым теплым днем зимы
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Флаги Польши и Украины
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния