Гости в белом смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 27 февраля

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посетители в белой одежде смогут бесплатно побывать в столичном зоопарке 27 февраля в День полярного медведя, сообщается Посетители в белой одежде смогут бесплатно побывать в столичном зоопарке 27 февраля в День полярного медведя, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.

"Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 27 февраля в честь Международного дня полярного медведя. Посетить экспозицию зоосада, не покупая билет, смогут гости в белой одежде. Для того, чтобы принять участие в акции "Хочу быть как белый медведь ", нужно надеть не менее трех белых вещей, например куртку, шапку и кроссовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день гостей зоосада ждут показательные кормления полярных медведей, росомахи и северных морских котиков. Желающие смогут поучаствовать в интерактивном квесте в экспозиции "Полярный мир", во время которого участникам предложат отгадать загадки об образах жизни северных животных. Также в открытом лектории у главного входа расскажут о жизни зверей в условиях Крайнего Севера и дадут мастер-класс по рисованию белого медведя для юных посетителей.

"На одежде допускаются яркие принты, но при этом основной цвет трех вещей должен быть белым. Самые креативные посетители могут прийти в костюме полярного медведя, чтобы попасть на территорию бесплатно и принять участие в празднике", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый" и в Красную книгу России. Ежегодно популяция этих уникальных хищников сокращается. По данным ученых, на сегодняшний день в мире насчитывается не более 25 тысяч особей. Главные факторы, негативно влияющие на численность белого медведя, - таяние ледников, загрязнение Арктики и вод Мирового океана, браконьерство.