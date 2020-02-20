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Пилоты после жесткой посадки в Магадане пройдут освидетельствование
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РИА Новости

Пилоты после жесткой посадки в Магадане пройдут освидетельствование

07:58 20.02.2020 (обновлено: 15:12 20.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииМесто жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
© Фото : МЧС России
МАГАДАН, 20 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Пилотов самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Магадане, отправят на освидетельствование, сообщил журналистам на брифинге заместитель председателя правительства региона Дмитрий Косов.
Частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", утром в четверг совершил жесткую посадку при взлете в Магадане. На борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. По последним данным, пять человек госпитализированы, пятеро отпущены домой, остальных еще ждет врачебное обследование. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.
"Ситуация находится на контроле у губернатора Сергея Носова. Самое главное, жертв нет. Пилотов, управляющих самолетом, отправят на освидетельствование. Что там произошло, покажет работа следователей", - заявил Косов.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура информировала, что проверит квалификацию пилотов и законность использования для перевозки пассажиров Ан-2, упавшего в Магадане.
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
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