Пилоты после жесткой посадки в Магадане пройдут освидетельствование

Частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", утром в четверг совершил жесткую посадку при взлете в Магадане. На борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. По последним данным, пять человек госпитализированы, пятеро отпущены домой, остальных еще ждет врачебное обследование. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.