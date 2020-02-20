МВД Якутии опровергло сообщения о захвате заложников в общежитии

ЯКУТСК, 20 фев – РИА Новости. Информация в соцсетях о захвате заложников в общежитии города Покровск в Якутии не соответствует действительности: произошла поножовщина при распитии алкоголя, задержан мужчина, ранивший женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России по республике.
В четверг утром в соцсетях появилась видео- и аудиозапись, в которых женщина заявляет, что общежитие в городе Покровск Хангаласского улуса якобы оцепили бойцы Росгвардии и полицейские с автоматами и в бронежилетах. По ее словам, парень захватил в заложники своих собутыльников, жену и мужа, зарезал женщину, а ее мужу удалось спастись.
В МВД опровергли данные о захвате заложников.
"Информация о захвате заложников в городе Покровск не соответствует действительности. Инцидент произошёл на почве распития алкоголя. Мужчина 1993 года рождения нанёс ножевые ранения женщине. При задержании оказал неповиновение сотрудникам полиции, однако благодаря быстрым и слаженным действиям задержан. Пострадавшая госпитализирована. Информация о привлечении ОМОН Росгвардии также недостоверна", - рассказали в МВД по региону.
По их данным, заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение вреда здоровью), максимальная санкция - 10 лет лишения свободы. "Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ведомстве.