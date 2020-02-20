МВД Якутии опровергло сообщения о захвате заложников в общежитии

"Информация о захвате заложников в городе Покровск не соответствует действительности. Инцидент произошёл на почве распития алкоголя. Мужчина 1993 года рождения нанёс ножевые ранения женщине. При задержании оказал неповиновение сотрудникам полиции, однако благодаря быстрым и слаженным действиям задержан. Пострадавшая госпитализирована. Информация о привлечении ОМОН Росгвардии также недостоверна", - рассказали в МВД по региону.