Китай поставил Японии партию тестов для выявления коронавируса

"Узнав, что японская сторона испытывает недостаток в тестах по выявлению нового типа коронавируса, китайская сторона немедленно выразила готовность оказать помощь и предоставить их. После многочисленных переговоров мы на днях предоставили Японскому национальному институту инфекционных заболеваний партию тестов для выявления вирусной нуклеиновой кислоты нового типа коронавируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, минфин Японии опубликовал данные о том, что на круизном судне Diamond Princess, которое две недели стояло на карантине в порту Йокагамы, выявили 621 инфицированного, но без симптомов среди них оказались 322 человека. На Diamond Princess до начала карантина две недели назад были 3700 пассажиров. Карантин сняли накануне, и в четверг уже второй день подряд пассажиров высаживают на берег.