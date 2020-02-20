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Китай поставил Японии партию тестов для выявления коронавируса
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РИА Новости

Китай поставил Японии партию тестов для выявления коронавируса

07:49 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на выявление коронавируса
ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Китай экстренно поставил Японии, где осложняется эпидемиологическая ситуация, партию тестов для диагностирования коронавируса, следует из сообщения посольства КНР в Японии.
"Узнав, что японская сторона испытывает недостаток в тестах по выявлению нового типа коронавируса, китайская сторона немедленно выразила готовность оказать помощь и предоставить их. После многочисленных переговоров мы на днях предоставили Японскому национальному институту инфекционных заболеваний партию тестов для выявления вирусной нуклеиновой кислоты нового типа коронавируса", - говорится в сообщении.
В дипмиссии также отметили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации в Японии и глубоко сочувствуют соседям.
По данным ВОЗ на 19 февраля, в Японии зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Кроме того, минфин Японии опубликовал данные о том, что на круизном судне Diamond Princess, которое две недели стояло на карантине в порту Йокагамы, выявили 621 инфицированного, но без симптомов среди них оказались 322 человека. На Diamond Princess до начала карантина две недели назад были 3700 пассажиров. Карантин сняли накануне, и в четверг уже второй день подряд пассажиров высаживают на берег.
В четверг телеканал NHK сообщил о двух жертвах коронавируса с Diamond Princess, ими оказались мужчина и женщина старше 80 лет. Умершими были японцы - они находились в одном из медучреждений страны с 11 по 12 февраля.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110000
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияВ мире
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