Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

На кадрах виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что все полеты самолеты ВКС России выполняют в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.