Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Опубликовано видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем.
Как сообщили в Минобороны, Ту-22М3 выполнили плановый полет, преодолев около 4,5 тысячи километров. На маршруте самолеты сопровождали истребители Южного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что все полеты самолеты ВКС России выполняют в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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