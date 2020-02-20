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Медики осмотрели пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане
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РИА Новости

Медики осмотрели пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане

07:30 20.02.2020 (обновлено: 15:12 20.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииМесто жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
© Фото : МЧС России
МАГАДАН, 20 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики осмотрели двенадцать из четырнадцати пострадавших во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, у пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника, еще пятерых отпустили домой, сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Местное МЧС сообщало, что семь человек пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек, по предварительным данным, находился в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку. Они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования
"Обследованы на сегодняшний день двенадцать человек. Пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника. Пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение. Два в процессе обследования находятся. Состояние пострадавших, которые находятся в больнице, средней тяжести", - сообщил Чеканов.
Он также добавил, что первый госпитализированный, состояние которого оценивали как тяжелое, находится в нейрохирургическом отделении Магаданской областной больницы. Его состояние переквалифицировано на среднетяжелое.
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