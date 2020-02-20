Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама

ТОКИО, 20 фев — РИА Новости. Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess диагностировали заражение Еще у двух гражданс круизного лайнерадиагностировали заражение коронавирусом , сообщило посольство в Японии.

В ближайшее время их доставят в больницу. Как отметили дипломаты, заболевшие чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов у них не выявили.

Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился 18 февраля. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее коронавирус пока не подтвержден.

Всего на лайнере, который две недели стоял на карантине в порту Йокогамы, находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России.

В результате тестов коронавирус выявили у 621 человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов.

Ранее в четверг стало известно о смерти первых двух пациентов с Diamond Princess. В среду после снятия карантина пассажиры начали покидать судно, на берег среди прочих сошли уже шесть россиян.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.