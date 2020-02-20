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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
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РИА Новости

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

07:26 20.02.2020 (обновлено: 11:18 20.02.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАвтомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
ТОКИО, 20 фев — РИА Новости. Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess диагностировали заражение коронавирусом, сообщило посольство в Японии.
В ближайшее время их доставят в больницу. Как отметили дипломаты, заболевшие чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов у них не выявили.
Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился 18 февраля. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее коронавирус пока не подтвержден.
Всего на лайнере, который две недели стоял на карантине в порту Йокогамы, находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России.
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
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В результате тестов коронавирус выявили у 621 человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов.
Ранее в четверг стало известно о смерти первых двух пациентов с Diamond Princess. В среду после снятия карантина пассажиры начали покидать судно, на берег среди прочих сошли уже шесть россиян.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.
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Скорость распространения нового коронавируса
131171091851
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хороший эксперимент по принудительному заражению.
20 февраля, 08:05
Эдик Камушкин
4900315
А вчера они ведь могли выйти со справками, что полностью здоровы.
20 февраля, 08:34
commandants
3411201
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