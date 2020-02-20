Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

ТОКИО, 20 фев — РИА Новости. Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess диагностировали заражение коронавирусом, сообщило посольство в Японии.
В ближайшее время их доставят в больницу. Как отметили дипломаты, заболевшие чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов у них не выявили.
Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился 18 февраля. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее коронавирус пока не подтвержден.
Всего на лайнере, который две недели стоял на карантине в порту Йокогамы, находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России.
В результате тестов коронавирус выявили у 621 человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов.
Ранее в четверг стало известно о смерти первых двух пациентов с Diamond Princess. В среду после снятия карантина пассажиры начали покидать судно, на берег среди прочих сошли уже шесть россиян.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса