В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе в немецком городе Ханау нашли мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело, сообщила местная полиция.
"На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие", — уточняется в сообщении ведомства в Twitter.
Имя подозреваемого пока не раскрывается.
Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг, в результате погибли девять человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Убийца действовал в одиночку.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне — финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.