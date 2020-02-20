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В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных
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РИА Новости

В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных

07:08 20.02.2020 (обновлено: 09:37 20.02.2020)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе в немецком городе Ханау нашли мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело, сообщила местная полиция.

"На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие", — уточняется в сообщении ведомства в Twitter.

Имя подозреваемого пока не раскрывается.
Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг, в результате погибли девять человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Убийца действовал в одиночку.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне — финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
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