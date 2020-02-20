В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных

"На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие", — уточняется в сообщении ведомства в Twitter .

Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг, в результате погибли девять человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Убийца действовал в одиночку.