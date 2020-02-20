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РЖД представили инновационный пассажирский вагон с душем и USB
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РИА Новости

РЖД представили инновационный пассажирский вагон с душем и USB

07:02 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВагон РЖД
Вагон РЖД
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вагон РЖД. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. ОАО "РЖД" представило во Владивостоке инновационные пассажирские вагоны, обеспечивающие новый уровень комфорта по маршруту из столицы Дальнего Востока до Москвы: в каждом вагоне есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд Владивосток - Москва, состоящий из вагонов "нового модельного ряда" производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод", отправится в первый рейс в ночь с 20 на 21 февраля. Двухвагонные сцепы обеспечат новый уровень комфорта: в каждом вагоне есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты, сообщил представитель ДВЖД.
"Вагоны оборудованы по последнему слову техники, в них есть всё, начиная с вендинговых автоматов, где пассажир может без проводника приобрести любую продукцию", - сообщил журналистам начальник пассажирского поезда Евгений Васильев.
Он добавил, что вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения, все данные выводятся на сенсорный дисплей.
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На торжественной презентации инновационного состава присутствовали представители РЖД, руководство края и города. Выступающие отмечали, что "новый состав позволит более комфортно проводить время в дороге".
Продуманное пространство купе, по мнению специалистов, создает в пути максимальный комфорт - есть столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. Возле каждого пассажирского места порт USB или розетка. Пассажир сможет самостоятельного регулировать температуру в купе. В новых вагонах есть пожарная сигнализация и система пожаротушения.
Туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. В вагоне установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.
Путь в 9300 километров от Владивостока до Москвы новый состав пройдёт почти за 160 часов. Пассажирам поезда предоставляется возможность увидеть практически всю Россию.
"В пути следования предусмотрены остановки в Хабаровске, Улан Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах", - отметили представители компании.
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