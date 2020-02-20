РЖД представили инновационный пассажирский вагон с душем и USB

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. ОАО "РЖД" представило во Владивостоке инновационные пассажирские вагоны, обеспечивающие новый уровень комфорта по маршруту из столицы Дальнего Востока до Москвы: в каждом вагоне есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты, передает корреспондент РИА Новости.

Поезд Владивосток - Москва, состоящий из вагонов "нового модельного ряда" производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод", отправится в первый рейс в ночь с 20 на 21 февраля. Двухвагонные сцепы обеспечат новый уровень комфорта: в каждом вагоне есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты, сообщил представитель ДВЖД.

"Вагоны оборудованы по последнему слову техники, в них есть всё, начиная с вендинговых автоматов, где пассажир может без проводника приобрести любую продукцию", - сообщил журналистам начальник пассажирского поезда Евгений Васильев.

Он добавил, что вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения, все данные выводятся на сенсорный дисплей.

На торжественной презентации инновационного состава присутствовали представители РЖД, руководство края и города. Выступающие отмечали, что "новый состав позволит более комфортно проводить время в дороге".

Продуманное пространство купе, по мнению специалистов, создает в пути максимальный комфорт - есть столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. Возле каждого пассажирского места порт USB или розетка. Пассажир сможет самостоятельного регулировать температуру в купе. В новых вагонах есть пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. В вагоне установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

Путь в 9300 километров от Владивостока до Москвы новый состав пройдёт почти за 160 часов. Пассажирам поезда предоставляется возможность увидеть практически всю Россию.