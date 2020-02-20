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2020-02-20T17:31+0300
https://ria.ru/20200220/1564991512.html
Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне
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РИА Новости

Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне

06:48 20.02.2020 (обновлено: 17:31 20.02.2020)
30821
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР певица Алла Пугачева рассказала, почему отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла "Шахматы" в 1986 году. Об этом сообщает mk.ru.
По словам Пугачевой, она хотела петь в этом мюзикле, однако знала, что ее "не отпустят", поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее. Взвесив все за и против, певица решила, что лучше останется с семьей на родине.
Вместе с тем она отметила, что сейчас уже не хотела бы сама сыграть в постановке.
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"Шахматы" — мюзикл, созданный в 1984 году (мировая премьера прошла в Лондоне в 1986 году). Музыка была написана бывшими членами шведской поп-группы ABBA Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, автором текста стал Тим Райс.
Мюзикл повествует о поединке двух шахматистов, один из которых русский, а другой — американец. Прототипами персонажей были шахматисты Борис Спасский и Роберт Фишер. Их матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года состоялся в столице Исландии Рейкьявике. Тема мюзикла — политика, заговор, любовь и ревность.
9191138848
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КультураАлла ПугачеваЛондонСССР
Популярные комментарии
По ее словам, она хотела петь в этом мюзикле, однако знала, что ее "не отпустят", поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее. Что за бред она несёт?Какое бегство,кому она нужна,старая бабка?
20 февраля, 08:51
Manf66
11200116
Думаю, не отказалась, а Лондон раздумал. А уж сейчас - то ... "Не хочет она". Смешно
20 февраля, 09:09
lyuda.terenteva.55
1601006
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