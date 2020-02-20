Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР певица Народная артистка СССР певица Алла Пугачева рассказала, почему отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла "Шахматы" в 1986 году. Об этом сообщает mk.ru

По словам Пугачевой, она хотела петь в этом мюзикле, однако знала, что ее "не отпустят", поскольку более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее. Взвесив все за и против, певица решила, что лучше останется с семьей на родине.

Вместе с тем она отметила, что сейчас уже не хотела бы сама сыграть в постановке.

"Шахматы" — мюзикл, созданный в 1984 году (мировая премьера прошла в Лондоне в 1986 году). Музыка была написана бывшими членами шведской поп-группы ABBA Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, автором текста стал Тим Райс.