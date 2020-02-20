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Первую группу туристов из Гонконга с Diamond Princess доставили домой
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РИА Новости

Первую группу туристов из Гонконга с Diamond Princess доставили домой

06:47 20.02.2020 (обновлено: 11:43 20.02.2020)
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© REUTERS / KyodoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kyodo
ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Первую группу гонконгских туристов с борта круизного лайнера Diamond Princess в четверг утром доставили в Гонконг, сообщает газета South China Morning Post.
Чартерный самолет со 106 туристами приземлился в международном аэропорту Гонконга в четверг в 8.30 (3.30 мск) по местному времени. Спустя 10 минут двери самолета были открыты, туристы вышли из самолета в масках и с номерами, после чего на автобусах их доставили на объект, где они будут проходить 14-дневный карантин.
Всего на судне находились 354 жителя Гонконга.
Судно Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 3000 человек. Первые 400 человек покинули судно в среду. Ориентировочно все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля.
В четверг скончались первые заразившиеся на Diamond Princess: в больнице Японии умерли мужчина и женщина, им было около 80 лет.
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