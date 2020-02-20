Демократы обрушились на Блумберга в ходе дебатов

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии обрушились на очередных дебатах в среду на миллиардера и экс-мэра Нью-Йорка Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии обрушились на очередных дебатах в среду на миллиардера и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга , который впервые принимает участие в дебатах.

В дебатах, которые проходят в Неваде и транслируются телекомпанией NBC, участвуют шесть кандидатов: сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, бывший вице-президент Джо Байден, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и бизнесмен Майкл Блумберг.

"Мы не можем позволить себе поменять одного заносчивого миллиардера на другого", - заявила Элизабет Уоррен, имея в виду президента Дональда Трампа и Блумберга.

По ее словам, Блумберг — это "миллиардер, который называет людей толстыми девками и лесбиянками с лошадиными лицами". Уоррен напомнила, что Блумберга обвиняли в оскорблении женщин и в том, что его политика по борьбе с преступностью способствовала дискриминации против расовых меньшинств.

"Мы не выиграем, если наш выдвиженец в прошлом прятал налоги, приставал к женщинам или поддерживал расистскую политику", - сказала Уоррен.

Пит Буттиджич присоединился к критике, уравняв Блумберга с Берни Сандерсом. "Давайте выдвинем кого-нибудь, кто в действительности является демократом. Мы не обязаны выбирать между одним кандидатом, который хочет сжечь всю партию, и другим, который хочет скупить эту партию", - заявил Буттиджич. Блумберг — бывший республиканец, а Сандерс — независимый сенатор от Вермонта, хотя оба они претендуют на выдвижение от демократов.

По утверждению Буттиджича, Сандерс утверждает, что капитализм — это корень всех зол, а Блумберг верит, что деньги — источник любой власти.

Берни Сандерс заявил, что Блумберг не сможет победить на выборах, поскольку не сможет заручиться поддержкой широкой коалиции избирателей.

"Господин Блумберг устроил в Нью-Йорке политику "остановить и обыскать", которая была самым возмутительным образом направлена против афроамериканцев и латиноамериканцев", - сказал Сандерс.

В годы, когда Блумберг был мэром, преступность в Нью-Йорке сократилась, но противники Блумберга считают, что это в ходе кампании по борьбе с преступностью имели место многочисленные неправомерные обыски афроамериканцев и других представителей меньшинств.

Блумберг эти обвинения проигнорировал и заявил, что сейчас нужно сосредоточить все усилия на том, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа. Он также заявил, что не считает, чтобы Сандерс мог бросить вызов Трампу.

Последующие атаки на Блумберга повела Элизабет Уоррен. Она потребовала от Блумберга подтвердить факт внесудебных соглашений с женщинами, которых он предположительно оскорбил, а затем заплатил им денег за молчание и скрепил сделки в суде. Блумберг сказал, что такие соглашения имеются, но отказался назвать их число. На требование Уоррен отказаться от соглашений и разрешить женщинам говорить Блумберг ответил отказом.

"Мы не будем прекращать эти соглашения, потому что они были заключены по обоюдному согласию", - сказал Блумберг, чем вызвал неодобрительные выкрики в аудитории.

Также Блумберга призвали обнародовать свою налоговую декларацию. Бизнесмен заявил, что на это "потребуется много времени", чем вызвал новую порцию неодобрения. В конечном итоге Блумберг сказал, что может обнародовать свою декларацию "через несколько недель". Эми Клобушар на это сказала: "Это мы уже слышали", намекая на действующего президента Трампа, который также не обнародовал свою декларацию.