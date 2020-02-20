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Демократы обрушились на Блумберга в ходе дебатов
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РИА Новости

Демократы обрушились на Блумберга в ходе дебатов

06:22 20.02.2020
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© AP Photo / Teresa CrawfordКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© AP Photo / Teresa Crawford
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии обрушились на очередных дебатах в среду на миллиардера и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который впервые принимает участие в дебатах.
В дебатах, которые проходят в Неваде и транслируются телекомпанией NBC, участвуют шесть кандидатов: сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, бывший вице-президент Джо Байден, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и бизнесмен Майкл Блумберг.
"Мы не можем позволить себе поменять одного заносчивого миллиардера на другого", - заявила Элизабет Уоррен, имея в виду президента Дональда Трампа и Блумберга.
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По ее словам, Блумберг — это "миллиардер, который называет людей толстыми девками и лесбиянками с лошадиными лицами". Уоррен напомнила, что Блумберга обвиняли в оскорблении женщин и в том, что его политика по борьбе с преступностью способствовала дискриминации против расовых меньшинств.
"Мы не выиграем, если наш выдвиженец в прошлом прятал налоги, приставал к женщинам или поддерживал расистскую политику", - сказала Уоррен.
Пит Буттиджич присоединился к критике, уравняв Блумберга с Берни Сандерсом. "Давайте выдвинем кого-нибудь, кто в действительности является демократом. Мы не обязаны выбирать между одним кандидатом, который хочет сжечь всю партию, и другим, который хочет скупить эту партию", - заявил Буттиджич. Блумберг — бывший республиканец, а Сандерс — независимый сенатор от Вермонта, хотя оба они претендуют на выдвижение от демократов.
По утверждению Буттиджича, Сандерс утверждает, что капитализм — это корень всех зол, а Блумберг верит, что деньги — источник любой власти.
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Берни Сандерс заявил, что Блумберг не сможет победить на выборах, поскольку не сможет заручиться поддержкой широкой коалиции избирателей.
"Господин Блумберг устроил в Нью-Йорке политику "остановить и обыскать", которая была самым возмутительным образом направлена против афроамериканцев и латиноамериканцев", - сказал Сандерс.
В годы, когда Блумберг был мэром, преступность в Нью-Йорке сократилась, но противники Блумберга считают, что это в ходе кампании по борьбе с преступностью имели место многочисленные неправомерные обыски афроамериканцев и других представителей меньшинств.
Блумберг эти обвинения проигнорировал и заявил, что сейчас нужно сосредоточить все усилия на том, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа. Он также заявил, что не считает, чтобы Сандерс мог бросить вызов Трампу.
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Последующие атаки на Блумберга повела Элизабет Уоррен. Она потребовала от Блумберга подтвердить факт внесудебных соглашений с женщинами, которых он предположительно оскорбил, а затем заплатил им денег за молчание и скрепил сделки в суде. Блумберг сказал, что такие соглашения имеются, но отказался назвать их число. На требование Уоррен отказаться от соглашений и разрешить женщинам говорить Блумберг ответил отказом.
"Мы не будем прекращать эти соглашения, потому что они были заключены по обоюдному согласию", - сказал Блумберг, чем вызвал неодобрительные выкрики в аудитории.
Также Блумберга призвали обнародовать свою налоговую декларацию. Бизнесмен заявил, что на это "потребуется много времени", чем вызвал новую порцию неодобрения. В конечном итоге Блумберг сказал, что может обнародовать свою декларацию "через несколько недель". Эми Клобушар на это сказала: "Это мы уже слышали", намекая на действующего президента Трампа, который также не обнародовал свою декларацию.
Блумберг пропустил первичные выборы в Айове и Нью-Гэмпшире и рассчитывает на праймериз в феврале и марте. Он потратил на свою предвыборную кампанию примерно 340 миллионов долларов из своего 50-миллиардного состояния.
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Майкл БлумбергСШАВ мире
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