Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T06:16+0300
https://ria.ru/20200220/1564991300.html
Самолет Ан-2 в Магадане аварийно сел вне полосы аэродрома
https://cdn22.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_0:75:1024:651_1036x0_80_0_0_8679bd290a643dd3f61b1495bf26d77c.jpg
РИА Новости

Самолет Ан-2 в Магадане аварийно сел вне полосы аэродрома

06:16 20.02.2020
902
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Самолет Ан-2 в Магадане, перевозивший вахтовиков, жестко сел вне полосы аэропорта, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Местное МЧС сообщало, что семь человек пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку. Они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.
"По данным следствия, самолет Ан-2, вылетевший из аэропорта города Магадан, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта", - говорится в сообщении.
Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
Вчера, 06:02
В Магадане рассказали подробности жесткой посадки Ан-2
100302
Обсудить 1
Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеАн-2МагаданПроисшествия
Рекомендуем
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
В Магадане рассказали подробности жесткой посадки Ан-2
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Певица Алла Пугачева
Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Демократы обрушились на Блумберга в ходе дебатов
Стрельба в Ханау
В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных
Вагон РЖД
РЖД представили инновационный пассажирский вагон с душем и USB
Кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Черным морем
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Сотрудники полиции Панамы
В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
Самолет Ан-2
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Самолет Ан-2
Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
СМИ: в Японии погибли два заболевших коронавирусом с Diamond Princess
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой
Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
04:21Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости
Лента новостейМолния