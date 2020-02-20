Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:14+0300
https://ria.ru/20200220/1564991274.html
Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564990254_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_dc682df5ef851cf565ce97bda982c8e9.jpg
РИА Новости

Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

06:15 20.02.2020 (обновлено: 15:14 20.02.2020)
55099
© Фото : МЧСНа аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
© Фото : МЧС
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Возможными причинами жесткой посадки Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.
В четверг утром самолет, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", оторвавшись от земли на десять метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку недалеко от полосы, в результате чего разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.
На борту находились 14 человек — два члена экипажа и 12 вахтовиков. Семеро пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Жизни получивших травмы ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения самолета. Расследование взял под личный контроль руководитель следственного управления.
Самолет Ан-2
Вчера, 04:59
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
619611835
Обсудить 1
Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеАн-2Следственный комитет России (СК РФ)МагаданПроисшествия
Рекомендуем
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Самолет Ан-2
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Стрельба в Ханау
В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Певица Алла Пугачева
Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Кадры жесткой посадки Ан-2 после взлета в Магадане: съемка пассажира
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Здание Счетной палаты РФ
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
04:21Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости
Лента новостейМолния