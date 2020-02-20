Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Возможными причинами жесткой посадки Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК. . Возможными причинамиявляются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

В четверг утром самолет, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", оторвавшись от земли на десять метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку недалеко от полосы, в результате чего разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

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На борту находились 14 человек — два члена экипажа и 12 вахтовиков. Семеро пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Жизни получивших травмы ничего не угрожает.