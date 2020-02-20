Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами

ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Двое скончавшихся от коронавируса с круизного судна Diamond Princess в Японии не были гражданами России, сообщила журналистам пресс-служба российского посольства в Токио.
Ранее телеканал NHK сообщил о двух жертвах коронавируса с Diamond Princess, это мужчина и женщина старше 80.
NHK позже сообщил, что умершими были японцы - они находились в одном из медучреждений страны с 11-12 февраля.
Это первые два случая гибели людей с круизного судна, которое две недели стояло на карантине в порту Йокогамы. Всего в Японии погибли три человека от осложнений после заражения коронавирусом.
Ранее Минфин Японии опубликовал данные о том, что всего на судне был выявлен 621 инфицированный, но без симптомов среди них оказалось 322 человека.
На Diamond Princess до начала карантина две недели назад было 3700 пассажиров. Карантин снят накануне и в четверг уже второй день подряд пассажиров высаживают на берег.