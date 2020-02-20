Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами

ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Двое скончавшихся от коронавируса с круизного судна Двое скончавшихся от коронавируса с круизного судна Diamond Princess Японии не были гражданами России , сообщила журналистам пресс-служба российского посольства в Токио.

Ранее телеканал NHK сообщил о двух жертвах коронавируса с Diamond Princess, это мужчина и женщина старше 80.

NHK позже сообщил, что умершими были японцы - они находились в одном из медучреждений страны с 11-12 февраля.

Это первые два случая гибели людей с круизного судна, которое две недели стояло на карантине в порту Йокогамы. Всего в Японии погибли три человека от осложнений после заражения коронавирусом.

Ранее Минфин Японии опубликовал данные о том, что всего на судне был выявлен 621 инфицированный, но без симптомов среди них оказалось 322 человека.