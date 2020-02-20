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Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 в Магадане
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РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 в Магадане

06:01 20.02.2020
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© Фото : МЧСНа аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
© Фото : МЧС
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
В четверг утром частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно сами. Семь из них пострадали, но для осмотра в больницу доставили всех. Следователи начали проверку.
"По факту жесткой посадки самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна)", - гласит релиз.
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Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеАн-2Следственный комитет России (СК РФ)МагаданПроисшествия
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