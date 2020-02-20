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Жизни пострадавших при аварии Ан-2 в Магадане ничего не угрожает
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РИА Новости

Жизни пострадавших при аварии Ан-2 в Магадане ничего не угрожает

06:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Жизни и здоровью всех, кто был на борту упавшего в Магадане самолета Ан-2, ничего не угрожает, сообщил старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Магаданской области капитан внутренней службы Иван Яцков.
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку.
"На борту находилось 14 человек, семь из них пострадали. Все доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Яцков, которого цитирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Самолет Ан-2
Вчера, 05:40
Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
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