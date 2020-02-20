В Магадане рассказали подробности жесткой посадки Ан-2

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку.