СМИ: в Японии погибли два заболевших коронавирусом с Diamond Princess

ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. В Японии скончались два человека с круизного лайнера В Японии скончались два человека с круизного лайнера Diamond Princess , заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил NHK со ссылкой на правительственные источники.

По данным телеканала, они находились в больнице. Один из погибших – мужчина в возрасте около 80 лет, вторая - женщина. Это первые случаи смертей среди пассажиров и членов экипажа лайнера.

В российском посольстве в Японии сообщили, что россиян среди скончавшихся нет.

В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа Diamond Princess держали на карантине в японском порту Йокогама, чтобы предотвратить распространение нового заболевания.

Всего на Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов коронавирус выявили у 621 человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов.

Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился лишь 18 февраля, причем симптомов у заболевшего также не было. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее наличие коронавируса пока не подтверждено.

В среду закончился двухнедельный карантин на борту судна, на берег сошли 443 человека, в том числе две гражданки России. В четверг судно начала покидать следующая группа пассажиров.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.