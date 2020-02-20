СМИ: в Японии погибли два заболевших коронавирусом с Diamond Princess

ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. В Японии скончались два человека с круизного лайнера Diamond Princess, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил NHK со ссылкой на правительственные источники.
По данным телеканала, они находились в больнице. Один из погибших – мужчина в возрасте около 80 лет, вторая - женщина. Это первые случаи смертей среди пассажиров и членов экипажа лайнера.
В российском посольстве в Японии сообщили, что россиян среди скончавшихся нет.
В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа Diamond Princess держали на карантине в японском порту Йокогама, чтобы предотвратить распространение нового заболевания.
Всего на Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов коронавирус выявили у 621 человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов.
Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился лишь 18 февраля, причем симптомов у заболевшего также не было. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее наличие коронавируса пока не подтверждено.
В среду закончился двухнедельный карантин на борту судна, на берег сошли 443 человека, в том числе две гражданки России. В четверг судно начала покидать следующая группа пассажиров.
Коронавирусное заболевание 2019 года
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса