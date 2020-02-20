Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.
"Самолет принадлежит "Т-Цемент", - сказала собеседница агентства.
Компания занимается геологоразведкой и золотодобычей в Магаданской области и Якутии.
Как сообщил РИА Новости представитель компании, все пострадавшие доставлены в больницу. "Пока мы воздерживаемся от комментариев до выяснения обстоятельств", - сказал он.