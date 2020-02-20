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Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
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РИА Новости

Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику

05:40 20.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку в Магадане, принадлежит компании "Т-Цемент", занимающейся золотодобычей, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.
Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.
"Самолет принадлежит "Т-Цемент", - сказала собеседница агентства.
Компания занимается геологоразведкой и золотодобычей в Магаданской области и Якутии.
Как сообщил РИА Новости представитель компании, все пострадавшие доставлены в больницу. "Пока мы воздерживаемся от комментариев до выяснения обстоятельств", - сказал он.
Самолет Ан-2
Вчера, 05:10
Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
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