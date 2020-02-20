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В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
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РИА Новости

В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

05:29 20.02.2020 (обновлено: 05:48 20.02.2020)
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© AP Photo / Arnulfo FrancoСотрудники полиции Панамы
Сотрудники полиции Панамы
© AP Photo / Arnulfo Franco
Сотрудники полиции Панамы. Архивное фото
МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила о задержании в пятницу кустарного погружного судна с экипажем из четырех колумбийцев, которое перевозило пять тонн наркотиков.

"Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии", - сообщает служба в Twitter и публикует видеозапись.

Согласно другому сообщению Senan, операции патрулирования и контроля морского траффика в водах Панамы проходят в координации с вооруженными силами Колумбии.
Пользователи соцсетей в комментариях к постам воздушно-морской службы отмечают, что это крупнейшее судно такого рода, задержанное с рекордным грузом нелегальных веществ.
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.
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