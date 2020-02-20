Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала в своем Instagram о состоянии телеведущего.
Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму. В свою очередь, представитель телеведущего Табриз Шахиди рассказал агентству, что обследование выявило у Диброва микроинсульт.
По словам Дибровой, состояние телеведущего стабильное. "Дмитрий отдыхает и восстанавливается", - написала она, поблагодарив при этом поклонников за поддержку.
Супруга ведущего добавила, что Дибров пробудет в больнице еще некоторое время.