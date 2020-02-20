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2020-02-20T05:26+0300
https://ria.ru/20200220/1564990898.html
Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
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РИА Новости

Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта

05:26 20.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала в своем Instagram о состоянии телеведущего.
Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму. В свою очередь, представитель телеведущего Табриз Шахиди рассказал агентству, что обследование выявило у Диброва микроинсульт.
По словам Дибровой, состояние телеведущего стабильное. "Дмитрий отдыхает и восстанавливается", - написала она, поблагодарив при этом поклонников за поддержку.
Супруга ведущего добавила, что Дибров пробудет в больнице еще некоторое время.
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КультураДмитрий ДибровРоссия
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