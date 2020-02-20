Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек

ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 74,57 тысячи человек, из них 2 118 человек скончались, 16 155 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

В среду сообщалось о 74 185 подтвержденных случаях заражения, из которых 2 004 привели к летальному исходу, а 14 376 человек выздоровели.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 74 576 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 56 303 человека (11 864 человека находятся в тяжелом состоянии), 16 155 человек выписаны из больниц и 2 118 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 394 подтвержденных случая заражения, зарегистрированы 114 летальных исходов (из них 108 - в провинции Хубэй) и выписались 1 779 выздоровевших пациента.

В настоящее время зарегистрированы еще 1 277 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, 126,36 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Отдельно в Гонконге выявлены 65 заражений (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.