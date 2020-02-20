Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег

ЙОКОГАМА (Япония), 20 фев - РИА Новости. Следующая группа пассажиров круизного судна Следующая группа пассажиров круизного судна Diamond Princess начала в четверг сходить на берег в японском порту Йокогама, передает корреспондент РИА Новости.

В среду на судне закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса.

Люди с вещами по очереди спускаются с судна, рассаживаются по машинам и специально поданным чартерным автобусам и покидают порт. Журналистов на территорию порта не пропускают.

Вместе с тем хорошо виден сам лайнер, а на его палубах - пассажиры, которые машут, чтобы их увидели с берега.

В среду с Diamond Princess сошли на берег 443 человека, в том числе две гражданки России. На борту остаются 20 россиян, а еще двое в больнице под наблюдением врачей. У одного мужчины был выявлен коронавирус в результате теста, его отвезли в госпиталь, супругу этого человека также госпитализировали из-за риска заражения.

Ранее минфин Японии сообщил, что всего на судне был выявлен 621 инфицированный, в том числе 322 без симптомов