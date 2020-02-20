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Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
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РИА Новости

Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег

05:15 20.02.2020
88
© REUTERS / Kim Kyung-hoonПассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-hoon
ЙОКОГАМА (Япония), 20 фев - РИА Новости. Следующая группа пассажиров круизного судна Diamond Princess начала в четверг сходить на берег в японском порту Йокогама, передает корреспондент РИА Новости.
В среду на судне закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Люди с вещами по очереди спускаются с судна, рассаживаются по машинам и специально поданным чартерным автобусам и покидают порт. Журналистов на территорию порта не пропускают.
Вместе с тем хорошо виден сам лайнер, а на его палубах - пассажиры, которые машут, чтобы их увидели с берега.
В среду с Diamond Princess сошли на берег 443 человека, в том числе две гражданки России. На борту остаются 20 россиян, а еще двое в больнице под наблюдением врачей. У одного мужчины был выявлен коронавирус в результате теста, его отвезли в госпиталь, супругу этого человека также госпитализировали из-за риска заражения.
Ранее минфин Японии сообщил, что всего на судне был выявлен 621 инфицированный, в том числе 322 без симптомов
На Diamond Princess до начала карантина две недели назад среди 3,7 тысячи пассажиров. Сейчас на борту гораздо меньше людей - многие уже покинули лайнер, в том числе те, у кого нашли коронавирус и кого эвакуировали власти их стран. На борту находились туристы из полусотни стран мира. После обнаружения вируса заболевших вывозят в больницы.
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04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
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