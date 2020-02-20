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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T05:13+0300
https://ria.ru/20200220/1564990780.html
К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:453:2967:2048_1036x0_80_0_0_12e38f3e8f231d44658ce6e49254937a.jpg
РИА Новости

К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков

05:13 20.02.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
АНДЖАР (провинция Алеппо, Сирия), 20 фев - РИА Новости. Подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* обнаружены к северу от Алеппо в районе, который недавно освободили от боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Целый подземный город, специально выкопанный в скальной породе боевиками, обнаружен в поселке Анджар (около 20 км от Алеппо). В подземный штаб ведет большой вход, через который свободно может въехать грузовик. Судя по всему, коридоры копали специальной техникой, напоминающей проходческие щиты, которыми в мирных странах строят метрополитен.

"Мы сейчас находимся в одном из центральных штабов группировки "Тахрир аш Шам"*, откуда они планировали и координировали все свои операции в этом районе. Сколько они все это копали - сказать трудно, но, вероятно, работы были проведены 4-5 лет назад. Они тут оборудовали себе полностью все: у них тут был даже интернет, связь была организована с помощью раций и с выходом на спутник. Не говоря уже о бытовых удобствах: электричество, водопровод, канализация", - пояснил журналистам полковник сирийской армии Рами Маувас.

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Внутри - целые улицы с ответвлениями. Здесь и казармы, и душевые, и туалеты. Стены были специально укреплены кирпичом, а кое-где даже выложены кафелем.
Еще одно помещение примечательно тем, что лидер "Хайят Тахрир аш Шам"* Абу Мухаммад Джулани, записывал свои выступления именно в нем. Здесь же был и штаб боевиков - осталось, например, большое количество спутниковых снимков местности, по которым террористы вели обстрел соседних деревень.
"Сколько километров точно - сказать сложно, мы не мерили, но это огромный подземный район, и некоторые галереи так и брошены незаконченными. Раньше мы видели что-то подобное, это традиционный способ для террористов пытаться стать невидимыми и неуязвимыми, особенность этого укрытия именно в том, что тут был штаб. То есть здесь находились их начальники, и поэтому все было оборудовано здесь по высшему разряду", - добавил полковник Маувас.
Здесь же находился склад боеприпасов - остались мины, снаряды и патроны разного калибра. Судя по надписям на ящиках, боеприпасы иностранного производства.
Между тем, по сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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