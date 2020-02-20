К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков

"Мы сейчас находимся в одном из центральных штабов группировки "Тахрир аш Шам"*, откуда они планировали и координировали все свои операции в этом районе. Сколько они все это копали - сказать трудно, но, вероятно, работы были проведены 4-5 лет назад. Они тут оборудовали себе полностью все: у них тут был даже интернет, связь была организована с помощью раций и с выходом на спутник. Не говоря уже о бытовых удобствах: электричество, водопровод, канализация", - пояснил журналистам полковник сирийской армии Рами Маувас.