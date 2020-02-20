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Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
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РИА Новости

Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии

05:07 20.02.2020 (обновлено: 05:08 20.02.2020)
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© Фото : МЧСНа аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2
© Фото : МЧС
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Пострадавший при падении самолета Ан-2 в Магадане, который помещен в противошоковую палату, находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.
Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.
"Погибших нет, детей нет, из 14 эвакуированных человек есть тяжело пострадавший, который в настоящий момент находится в противошоковой палате. Остальных пассажиров, получивших травмы, обследуют специалисты областной больницы. Бригада дежурных врачей усилена, после осмотра профильных специалистов будет принято решение о дальнейшем лечении пострадавших", — сообщил Чеканов журналистам.
Самолет Ан-2
04:29
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05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
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05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
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