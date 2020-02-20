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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T05:31+0300
https://ria.ru/20200220/1564990470.html
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564990440_0:139:2310:1438_1036x0_80_0_0_0a5fc9039a2533ab79e0f46deec0984c.jpg
РИА Новости

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

04:36 20.02.2020 (обновлено: 05:31 20.02.2020)
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
В описании ролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется.
Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр". Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.
В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись.
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Отвечая на вопрос, известно ли ему об инцидентах между российскими и американскими военными в Сирии, официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан сказал: "В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений".
Он назвал взаимодействие с российскими военными "профессиональным".
В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами в окрестностях Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения.
Как сообщили в Минобороны, российские военные вывели американскую колонну к пункту базирования.
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