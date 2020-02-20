Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube. В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в

В описании ролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется.

Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр". Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись.

Отвечая на вопрос, известно ли ему об инцидентах между российскими и американскими военными в Сирии, официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан сказал: "В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений".

Он назвал взаимодействие с российскими военными "профессиональным".

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами в окрестностях Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения.