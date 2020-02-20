Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T04:35+0300
https://ria.ru/20200220/1564990442.html
СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669408_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_adde97ac75c2bee344cb664479812878.jpg
РИА Новости

СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

04:35 20.02.2020
631
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗона таможенного и фитосанитарного контроля
Зона таможенного и фитосанитарного контроля
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Зона таможенного и фитосанитарного контроля. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая, соответствующее письмо направлено в территориальные подразделения службы, сообщают "Известия".
По данным издания, ввозить мясную продукцию из Китая также отныне нельзя в ручной клади и багаже пассажиров. При этом под запрет подпадают, в том числе, и товары в заводской упаковке.
Данная мера объясняется борьбой с коронавирусом и африканской чумой свиней.
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Вчера, 19:03
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля временно запрещен въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом.
Российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиасообщение с Китаем приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
15 февраля, 11:41
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
По последним данным жертвами коронавируса по всему миру стали 2010 человек. Более 75 тысяч человек инфицированы.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
411001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
Тест на коронавирус
В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
Здание Счетной палаты РФ
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
Дезинфекция жилого районе в китайском Гуанчжоу
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
Ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Россиянки с лайнера Diamond Princess пройдут осмотр во Владивостоке
Певица Алсу
Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу "Голос. Дети"
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска
Самолет Ан-2
Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния