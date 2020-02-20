СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая, соответствующее письмо направлено в территориальные подразделения службы, сообщают "Известия"

По данным издания, ввозить мясную продукцию из Китая также отныне нельзя в ручной клади и багаже пассажиров. При этом под запрет подпадают, в том числе, и товары в заводской упаковке.

Данная мера объясняется борьбой с коронавирусом и африканской чумой свиней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля временно запрещен въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом.

Российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиасообщение с Китаем приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.