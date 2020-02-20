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Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
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РИА Новости

Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился

04:29 20.02.2020 (обновлено: 04:40 20.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Упавший в Магадане самолет Ан-2 не разрушился, пожара не борту не было, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ.
Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.
"Выглядит борт как целый, во всяком случае визуально. Возгорания не было", - сказал собеседник агентства.
Спасатели проливают пеной дымящийся нос самолета, возгорания нет. На месте находятся машины скорой помощи, пожарных. Видео с места крушения размещено на сайте регионального главка МЧС РФ.
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