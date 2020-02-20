Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом

По его словам, это произойдет, если Украина не будет "играть", "ангажировать своих друзей" и "работать" с лидерами общественной мысли и политиками на Западе.

"Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире", – добавил Климкин.