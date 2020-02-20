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Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
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РИА Новости

Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом

04:16 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил о "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией, из-за чего появится условное соглашение "Ялта-2", а Украина окажется в сфере влияния Москвы.
"С точки зрения возможности такой сделки – да, я считаю, опасность этого вполне реальна", - сказал экс-министр в интервью Ukrlife.tv.
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По его словам, это произойдет, если Украина не будет "играть", "ангажировать своих друзей" и "работать" с лидерами общественной мысли и политиками на Западе.
"Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире", – добавил Климкин.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициативу поддержали Китай и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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Павел КлимкинСовет Безопасности ООНВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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