Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил о "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией, из-за чего появится условное соглашение "Ялта-2", а Украина окажется в сфере влияния Москвы.
"С точки зрения возможности такой сделки – да, я считаю, опасность этого вполне реальна", - сказал экс-министр в интервью Ukrlife.tv.
По его словам, это произойдет, если Украина не будет "играть", "ангажировать своих друзей" и "работать" с лидерами общественной мысли и политиками на Западе.
"Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире", – добавил Климкин.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициативу поддержали Китай и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
15 февраля, 14:02Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН