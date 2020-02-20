Трамп назначит посла США в Германии и. о. директора нацразведки

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки США.
"Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним", - написал Трамп в Twitter. Он поблагодарил Джо Макгуайра, который до этого исполнял обязанности директора.
Чтобы Гренелл избавился на своем посту от приставки "и. о.", ему требуется утверждение в сенате.
Гренелл считается лояльным Трампу человеком, близким к окружению президента.
Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.
26 сентября 2019, 00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться