Трамп назначит посла США в Германии и. о. директора нацразведки

"Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним", - написал Трамп в Twitter. Он поблагодарил Джо Макгуайра, который до этого исполнял обязанности директора.