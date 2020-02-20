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В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
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РИА Новости

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

03:43 20.02.2020 (обновлено: 05:31 20.02.2020)
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Как рассказали спасатели, двое членов экипажа и пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет. Пострадавших забрала машина центра медицины катастроф.
Аэродром работает в штатном режиме. Причины происшествия выясняют оперативные службы.
Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.
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