В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Как рассказали спасатели, двое членов экипажа и пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет. Пострадавших забрала машина центра медицины катастроф.
Аэродром работает в штатном режиме. Причины происшествия выясняют оперативные службы.
Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.
14 февраля, 20:38Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале