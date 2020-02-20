National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уничтожить человечество или приблизить его к концу света могут пять типов атомных подводных лодок, существующих или проектируемых в настоящее время, их список приводит издание The National Interest.
Авторы статьи напоминают, что в разгар холодной войны американская субмарина типа "Огайо" была способна "превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса". Другой грозной субмариной издание называет американскую перспективную АПЛ типа "Коламбия", строительство которой должно начаться в 2020 году.
Также издание упоминает "самую тихую российскую подлодку с баллистическими ракетами" - АПЛ проекта 955А "Борей-А" с ракетами Р-30 "Булава" на борту, российскую субмарину проекта 667БДРМ "Дельфин", оснащенную баллистическими ракетами "Синева" и подводную лодку проекта 885М "Ясень" с крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса "Калибр".
12 декабря 2019, 05:36The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Ранее The National Interest написал, что ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе".
В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.