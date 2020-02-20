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Мадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA
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РИА Новости

Мадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA

03:32 20.02.2020
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela. Архивное фото
МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 миллиардов долларов.
"Предложения об инвестициях на сегодняшний день превышают 25 миллиардов долларов. В нефтедобычу и нефтепереработку, нефтехимию и многое другое", - заявил Мадуро на встрече с представителями совета сотрудников PDVSA.
По мнению президента, санкции США против нефтедобывающей отрасли Венесуэлы имеют целью уничтожение компании, глубоко интегрированной в мировую экономику.
"Это главная отрасль промышленности для граждан страны, связанная буквально со всем миром. Большие инвестиции десятков стран, нефтедобывающие альянсы, газодобыча", - добавил Мадуро.
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США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Указ президента Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
В январе 2020 года экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес заявил в интервью СМИ, что "Роснефть" и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA путем эксплуатации совместных месторождений или инвестиций в госкомпанию через покупки более крупных пакетов акций.
Минфин США во вторник внес в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, об этом сообщил американский минфин. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
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