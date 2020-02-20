Мадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA

МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 миллиардов долларов.

"Предложения об инвестициях на сегодняшний день превышают 25 миллиардов долларов. В нефтедобычу и нефтепереработку, нефтехимию и многое другое", - заявил Мадуро на встрече с представителями совета сотрудников PDVSA.

По мнению президента, санкции США против нефтедобывающей отрасли Венесуэлы имеют целью уничтожение компании, глубоко интегрированной в мировую экономику.

"Это главная отрасль промышленности для граждан страны, связанная буквально со всем миром. Большие инвестиции десятков стран, нефтедобывающие альянсы, газодобыча", - добавил Мадуро.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Указ президента Трампа разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

В январе 2020 года экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес заявил в интервью СМИ, что "Роснефть" и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA путем эксплуатации совместных месторождений или инвестиций в госкомпанию через покупки более крупных пакетов акций.