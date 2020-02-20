В США экс-работник PDVSA получил почти шесть лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Бывший работник венесуэльской нефтяной компании Бывший работник венесуэльской нефтяной компании PDVSA получил в США почти шесть лет тюрьмы за предполагаемую коррупцию с участием официальных лиц Венесуэлы, сообщило министерство юстиции США.

Альфонсо Элиезер Гравина получил 70 месяцев тюрьмы и был приговорен к штрафу более чем 200 тысяч долларов. Кроме того, он передал государству имевшиеся у него 590 тысяч долларов. Гравина еще в 2015 году признал вину в сговоре с целью отмывания денег и ложных показаниях при подаче налоговой декларации. В 2018 году прокуроры обвинили его еще и в сговоре с целью воспрепятствовать официальному расследованию, Гравина признался и в этом.

Фабула дела строится на признании Гравины в том, что он получал взятки от двух американских бизнесменов в обмен на помощь в закупках PDVSA. Гравина признал, что за это получил в 2007-2014 годах не менее 590 тысяч долларов. По условиям сделки с прокурорами Гравина договорился встречаться с правоохранительными органами в США и рассказывать им о предполагаемой коррупции, однако они обвинили его в сокрытии информации. Они утверждали также, что Гравина пытался убежать из США в 2018 году.