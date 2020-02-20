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В США экс-работник PDVSA получил почти шесть лет тюрьмы
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РИА Новости

В США экс-работник PDVSA получил почти шесть лет тюрьмы

03:30 20.02.2020
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© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Eric E Johnson
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Бывший работник венесуэльской нефтяной компании PDVSA получил в США почти шесть лет тюрьмы за предполагаемую коррупцию с участием официальных лиц Венесуэлы, сообщило министерство юстиции США.
Альфонсо Элиезер Гравина получил 70 месяцев тюрьмы и был приговорен к штрафу более чем 200 тысяч долларов. Кроме того, он передал государству имевшиеся у него 590 тысяч долларов. Гравина еще в 2015 году признал вину в сговоре с целью отмывания денег и ложных показаниях при подаче налоговой декларации. В 2018 году прокуроры обвинили его еще и в сговоре с целью воспрепятствовать официальному расследованию, Гравина признался и в этом.
Фабула дела строится на признании Гравины в том, что он получал взятки от двух американских бизнесменов в обмен на помощь в закупках PDVSA. Гравина признал, что за это получил в 2007-2014 годах не менее 590 тысяч долларов. По условиям сделки с прокурорами Гравина договорился встречаться с правоохранительными органами в США и рассказывать им о предполагаемой коррупции, однако они обвинили его в сокрытии информации. Они утверждали также, что Гравина пытался убежать из США в 2018 году.
Гравина — один из 26 человек, проходящих по крупному расследованию США против PDVSA. Двадцать фигурантов расследования уже признались в тех или иных правонарушениях.
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