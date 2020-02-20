Исследование: россияне не считают зеркальные даты знаковыми для себя

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство Подавляющее большинство россиян не считают зеркальные даты, такие как 20.02.2020, знаковыми для себя, следует из исследования сервиса путешествий Туту.ру, проведённого по запросу РИА Новости.

В опросах на тему "Что путешественники запланировали в "зеркальную" дату 20.02.2020", которые проходили на сайте сервиса и в группе "Вконтакте", приняли участие около 1,5 тысячи россиян.

"82% потенциальных российских путешественников не верят в магию чисел, считают зеркальные даты совершенно обычными днями и не связывают с ними какие-либо знаковые события своей жизни", - говорится в материалах.

Там добавляется, что примерно 5% респондентов уверены, что красивое сочетание цифр 20.02.2020 станет "залогом успеха для начала нового дела". Еще 4% считают, что путешествие станет максимально интересным, если отправиться в него 20 февраля 2020 года.

Ранее в пресс-службе столичных ЗАГС РИА Новости сообщили, что февраль-2020 пользуется популярностью у молодоженов. Первая красивая дата - 02.02.20 - выпала на воскресенье, выходной. Но молодожены смогли зарегистрировать брак во дворцах бракосочетания №1 и №3, которые работают ежедневно, а также во дворце бракосочетания №5, гагаринском и шипиловском ЗАГС, открытых дополнительно. Всего на 02.02.20 были поданы более 160 заявлений.

Двадцатое февраля 2020 года выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во дворцах бракосочетания. Но в связи с большой популярностью этой даты торжественные регистрации брака будут проходить еще и в отделах ЗАГС. В этот день планируют пожениться более 1 тысячи пар.

Однако среди опрошенных только 4% намерены в зеркальную дату сделать предложение или сыграть свадьбу.

Еще 4% пользователей сервиса ответили, что стараются подстраивать значимые события своей жизни под красивые даты, хотя 20 февраля у них, по разным причинам, не получилось этого сделать.