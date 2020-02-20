Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T03:29+0300
https://ria.ru/20200220/1564989900.html
Исследование: россияне не считают зеркальные даты знаковыми для себя
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984079_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_180409b336adc00a43dbbfe3b701b1c8.jpg
РИА Новости

Исследование: россияне не считают зеркальные даты знаковыми для себя

03:29 20.02.2020
119
© Depositphotos / AntonioGuillemFМолодая пара
Молодая пара
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Молодая пара. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян не считают зеркальные даты, такие как 20.02.2020, знаковыми для себя, следует из исследования сервиса путешествий Туту.ру, проведённого по запросу РИА Новости.
В опросах на тему "Что путешественники запланировали в "зеркальную" дату 20.02.2020", которые проходили на сайте сервиса и в группе "Вконтакте", приняли участие около 1,5 тысячи россиян.
"82% потенциальных российских путешественников не верят в магию чисел, считают зеркальные даты совершенно обычными днями и не связывают с ними какие-либо знаковые события своей жизни", - говорится в материалах.
Там добавляется, что примерно 5% респондентов уверены, что красивое сочетание цифр 20.02.2020 станет "залогом успеха для начала нового дела". Еще 4% считают, что путешествие станет максимально интересным, если отправиться в него 20 февраля 2020 года.
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
2 февраля, 18:19
В "красивую" дату февраля в Москве прошло более 160 свадеб
Ранее в пресс-службе столичных ЗАГС РИА Новости сообщили, что февраль-2020 пользуется популярностью у молодоженов. Первая красивая дата - 02.02.20 - выпала на воскресенье, выходной. Но молодожены смогли зарегистрировать брак во дворцах бракосочетания №1 и №3, которые работают ежедневно, а также во дворце бракосочетания №5, гагаринском и шипиловском ЗАГС, открытых дополнительно. Всего на 02.02.20 были поданы более 160 заявлений.
Двадцатое февраля 2020 года выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во дворцах бракосочетания. Но в связи с большой популярностью этой даты торжественные регистрации брака будут проходить еще и в отделах ЗАГС. В этот день планируют пожениться более 1 тысячи пар.
Однако среди опрошенных только 4% намерены в зеркальную дату сделать предложение или сыграть свадьбу.
Еще 4% пользователей сервиса ответили, что стараются подстраивать значимые события своей жизни под красивые даты, хотя 20 февраля у них, по разным причинам, не получилось этого сделать.
Только 1% респондентов планируют совершить в этот день крупную покупку.
Пассажиры на вокзале в Гонконге
30 января, 11:10
Не судьба. В Пекине из-за эпидемии запретили браки в "красивую" дату
210000
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Самолет Ан-2
Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Скриншот видео Alexander Ludwig Let Me Be Your Whiskey
Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"
Библиотека
В ГД предложили ввести бесплатный интернет-доступ к сайтам библиотек
Зал судебных заседаний в США
В США экс-работник PDVSA получил почти шесть лет тюрьмы
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Российский рубль и американский доллар
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Мадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA
Самолет Ан-2
Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
Пони на борту самолета
В США пони по кличке Фред стал пассажиром бизнес-класса в самолете
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния