Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года

"Курс 62 рубля за доллар – это был прогноз, который мы делали в конце прошлого года, исходя из тех предпосылок. Сейчас добавились некоторые вводные, которые при прочих равных могут даже снизить фундаментальный курс до более низких значений – в сторону где-то 61 рубля за доллар, поскольку в начале года не было известно о сделке по Сбербанку – это фундаментальная вещь, которая меняет механизм действия по бюджетному правилу, это может привести к еще большему укреплению курса рубля", - отметил он.