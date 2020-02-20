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СМИ: состояние пяти тяжелораненых при стрельбе в Германии критическое
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РИА Новости

СМИ: состояние пяти тяжелораненых при стрельбе в Германии критическое

03:23 20.02.2020 (обновлено: 03:24 20.02.2020)
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© REUTERS / KAI PFAFFENBACHСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Состояние пяти тяжелораненых в результате стрельбы в немецком Ханау критическое, сообщает газета Hanauer Anzeiger.
"Согласно многочисленным сообщениям СМИ, жизнь пяти тяжелораненых под угрозой", - сообщила газета.
Полиция ранее подтвердила, что пять человек тяжело ранены в результаты стрельбы в немецком городе Ханау, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.
В распространенном позже сообщении полиция проинформировала о гибели восьми человек в результате стрельбы в городе. Преступники не найдены, их мотивы пока неизвестны.
Стрельба в Ханау
03:02
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