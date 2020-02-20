В ГД предложили ввести бесплатный интернет-доступ к сайтам библиотек

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Зампред комитета Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Минкомсвязи России Максуту Шадаеву предложение включить в перечень бесплатных ресурсов почтовые сервисы, сайты учреждений образования и культуры и базы библиотечных фондов, а также мобильные приложения портала госуслуг.

Президент Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.

Чернышов в письме отмечает, что современный охват населением цифровых услуг концентрируется именно в личных средствах мобильной связи, при этом парк мобильных устройств в России к 2022 году вырастет до 6,1 миллиарда единиц.

"Учитывая текущую ситуацию и обозначенные перспективы, просим Вас расширить направления реализации федерального проекта "Доступный Интернет" и включить в него существующие мобильные приложения отечественных социально значимых интернет-ресурсов", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).

Депутат предлагает министерству совместно с телеком-индустрией регламентировать параметры бесплатного доступа пользователей, не зависящего от оплаты услуг связи или интернет-тарифов мобильных операторов к приложениям.

Он также предлагает расширить список сайтов и мобильных приложений, которые бы были доступны россиянам без оплаты.

"Просветительские площадки России: сайты государственных учреждений образования и культуры, некоммерческие базы знаний и библиотечно-архивные фонды; национальные платежные сервисы и приложения по уплате налогов; почтовые сервисы", - приводится в письме список предлагаемых ресурсов для бесплатного пользования.