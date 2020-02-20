Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T03:22+0300
https://ria.ru/20200220/1564989812.html
В ГД предложили ввести бесплатный интернет-доступ к сайтам библиотек
https://cdn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_0:188:3002:1877_1036x0_80_0_0_68b868f2c155971c1aa045792ac3642d.jpg
РИА Новости

В ГД предложили ввести бесплатный интернет-доступ к сайтам библиотек

03:22 20.02.2020
57
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Библиотека. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Минкомсвязи России Максуту Шадаеву предложение включить в перечень бесплатных ресурсов почтовые сервисы, сайты учреждений образования и культуры и базы библиотечных фондов, а также мобильные приложения портала госуслуг.
Президент Владимир Путин ранее предложил реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
Чернышов в письме отмечает, что современный охват населением цифровых услуг концентрируется именно в личных средствах мобильной связи, при этом парк мобильных устройств в России к 2022 году вырастет до 6,1 миллиарда единиц.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам
30 января, 01:45
В РАН рассказали о состоянии книг из сгоревшей библиотеки
"Учитывая текущую ситуацию и обозначенные перспективы, просим Вас расширить направления реализации федерального проекта "Доступный Интернет" и включить в него существующие мобильные приложения отечественных социально значимых интернет-ресурсов", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).
Депутат предлагает министерству совместно с телеком-индустрией регламентировать параметры бесплатного доступа пользователей, не зависящего от оплаты услуг связи или интернет-тарифов мобильных операторов к приложениям.
Он также предлагает расширить список сайтов и мобильных приложений, которые бы были доступны россиянам без оплаты.
"Просветительские площадки России: сайты государственных учреждений образования и культуры, некоммерческие базы знаний и библиотечно-архивные фонды; национальные платежные сервисы и приложения по уплате налогов; почтовые сервисы", - приводится в письме список предлагаемых ресурсов для бесплатного пользования.
Кроме того, россиян можно было бы информировать о бесплатном пользовании приложениями, разместив их полный перечень на сервере госорганов "Официальная Россия".
Книжные полки в библиотеке
27 января, 09:24Культура
Столичные библиотеки пополнят более двухсот книг современных писателей
200000
Обсудить 0
Борис Чернышов (депутат)Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Молодая пара
Исследование: россияне не считают зеркальные даты знаковыми для себя
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе (The Weeknd)
The Weekend представил заглавный трек из нового альбома
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Мадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Россиянки с лайнера Diamond Princess пройдут осмотр во Владивостоке
Скриншот видео Alexander Ludwig Let Me Be Your Whiskey
Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска
Стрельба в Ханау
СМИ: состояние пяти тяжелораненых при стрельбе в Германии критическое
Самолет Ан-2
Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Стрельба в Ханау
Полиция подтвердила гибель восьми человек при стрельбе в Германии
Дирижабль
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
Угольная электростанция
Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов
Пони на борту самолета
В США пони по кличке Фред стал пассажиром бизнес-класса в самолете
Энергетические напитки
Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния