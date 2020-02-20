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РИА Наука
2020-02-20T03:15+0300
https://ria.ru/20200220/1564989784.html
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
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РИА Новости

В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков

03:15 20.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДирижабль
Дирижабль
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дирижабль. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дирижабли могут быть использованы для обеспечения космических полетов, их применение вполне логично и потенциально возможно, заявил РИА Новости руководитель "Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики" (ДКБА) Юрий Кузнецов.
АО "ДКБА" - это единственное государственное предприятие, занимающееся разработкой и созданием дирижаблей.
"По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.
Он уточнил, что постройка первых дирижаблей грузоподъемностью 12-15 тонн технически вполне осуществима при нынешнем уровне научно-технического задела и технологий на площадках ДКБА в тесном взаимодействии с национальными исследовательскими университетами и центрами.
"Необходимая кооперация может быть создана на базе предприятий госкорпорации "Ростех". Соответствующее обращение и предложения о сотрудничестве направлены в ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - заявил Кузнецов.
Центр подготовки космонавтов в середине января сообщал, что предлагается построить флот из 10 дирижаблей для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома Восточный.
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