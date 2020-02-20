В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дирижабли могут быть использованы для обеспечения Дирижабли могут быть использованы для обеспечения космических полетов, их применение вполне логично и потенциально возможно, заявил РИА Новости руководитель "Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики" (ДКБА) Юрий Кузнецов.

АО "ДКБА" - это единственное государственное предприятие, занимающееся разработкой и созданием дирижаблей.

"По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.

Он уточнил, что постройка первых дирижаблей грузоподъемностью 12-15 тонн технически вполне осуществима при нынешнем уровне научно-технического задела и технологий на площадках ДКБА в тесном взаимодействии с национальными исследовательскими университетами и центрами.

"Необходимая кооперация может быть создана на базе предприятий госкорпорации "Ростех". Соответствующее обращение и предложения о сотрудничестве направлены в ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", - заявил Кузнецов.