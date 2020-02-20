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IBM сомневается в возможности "Росатома" создать квантовый компьютер
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РИА Новости

IBM сомневается в возможности "Росатома" создать квантовый компьютер

03:12 20.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
В конце 2019 года госкорпорация "Росатом" также объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 миллиарда рублей.
"Я думаю, мы опережаем другие страны на десятилетие, если не больше. Но если посмотреть на некоторых конкурентов, то, я думаю, мы опережаем их на три-четыре года. И я боюсь, что они очень быстро догоняют", - сказал он.
По его словам, основными конкурентами компании в области квантовых технологий в настоящее время являются Google, Honeywell, а также представители Китая, которые уже протестировали квантовую связь.
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"Каждая страна объявила о своих программах по созданию квантовых компьютеров. Китай объявил программу на 10 миллиардов долларов. Евросоюз объявил на 1 или 2 миллиарда евро. Россия объявила, что потратит несколько миллиардов. Великобритания объявила, США и Канада. Я думаю, это не значит, что у них есть возможность сделать это", - добавил вице-президент IBM.
Кришна подчеркнул, что для реального создания квантового компьютера необходимо обладать определенным ноу-хау в области квантовых дисциплин, особыми материалами, полупроводниками и радиоволновой электроникой, а также экспертными знаниями в области квантовой механики и физики. Все это, по его мнению, уже приносит свои изменения в системы образования, в частности, в США.
"Я очень уважаю Россию. Когда я учился в аспирантуре, я прочитал много учебников и материалов, которые написали русские математики и физики. Но насколько это можно использовать? Может ли квантовый компьютер быть создан по доступной цене - это большой вопрос", - отметил он.
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Представитель IBM при этом не исключил, что IBM могла бы сотрудничать с Россией по квантовым технологиям, но все зависит от геополитической ситуации.
"Я думаю, что все возможно, но я держусь подальше от геополитики. Наука, к сожалению, зависит от геополитики и экспортного контроля. Как корпорация, мы хотим работать с кем угодно, если технологии используются во благо, а не военными", - сказал он.
В начале прошлого года IBM заявила о создании первого коммерческого квантового компьютера. Подобная машина способна за несколько секунд решить задачу такой сложности, что самому современному суперкомпьютеру потребуется несколько тысяч лет. Осенью прошлого года компания Google также объявила о создании квантового компьютера и достижении с его помощью "квантового превосходства", когда поставленная искусственному интеллекту задача была решена в сотни тысяч раз быстрее, чем на обычном компьютере. Это спровоцировало ответную реакцию IBM, которая указала на ошибки в расчетах Google, однако при этом сама еще не достигла "квантового превосходства".
На данный момент у обеих компаний есть квантовые системы, которые содержат 53 кубита. Это рекордное количество наименьших элементов для хранения информации в квантовом компьютере. Российские ученые пока смогли построить систему лишь на двух кубитах.
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IBMГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияСШАТехнологии
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