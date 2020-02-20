Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-20T05:14+0300
https://ria.ru/20200220/1564989712.html
Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска
https://cdn25.img.ria.ru/images/152592/76/1525927628_0:42:3000:1730_1036x0_80_0_0_cbb3a050749abe62bec53b7e4b6636b0.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска

03:07 20.02.2020 (обновлено: 05:14 20.02.2020)
464
CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist DepictionЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist Depiction
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Туристы, которых компания Space Adventures отправит на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту тысячу километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Во вторник Space Adventures объявила, что подписала соглашение с компанией SpaceX на отправку четырех туристов в 2021-2022 годах на корабле Crew Dragon в космический полет длительностью пять суток на рекордную высоту около 1000 километров.

"Доза радиации, которую получат туристы за пять суток на высоте 1000 километров, превысит дозу на МКС в 50 раз из-за радиационных поясов Земли. То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток", - сказал Шуршаков.

Планета Земля
17 февраля, 02:26Хочу стать космонавтом
"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
По его словам, доза составит 150 миллизивертов или 1/6 допустимой за жизнь дозы. "Для космонавтов такие дозы по нашим нормативам допустимы, а туристы получат ее согласно купленным билетам", - добавил ученый.
Шуршаков также отметил, что допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Его первый испытательный пилотируемый полет на МКС намечается в мае.
В июне 2019 года компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner компании Boeing. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
Астронавт НАСА показала, как ее встретила собака после возвращения из космоса
15 февраля, 03:25Хочу стать космонавтом
Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса
360000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомИлон МаскSpace AdventuresЧернобыльКосмос - РИА НаукаSpaceX
Рекомендуем
Дирижабль
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
Дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
Российский рубль и американский доллар
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество
Зал судебных заседаний в США
В США экс-работник PDVSA получил почти шесть лет тюрьмы
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
IBM сомневается в возможности "Росатома" создать квантовый компьютер
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Угольная электростанция
Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Певица Алсу
Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу "Голос. Дети"
Стрельба в Ханау
СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку
Стрельба в Ханау
Открывшие стрельбу в Германии сбежали
Видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния