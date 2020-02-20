Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Туристы, которых компания Space Adventures отправит на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту тысячу километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Во вторник Space Adventures объявила, что подписала соглашение с компанией SpaceX на отправку четырех туристов в 2021-2022 годах на корабле Crew Dragon в космический полет длительностью пять суток на рекордную высоту около 1000 километров.
"Доза радиации, которую получат туристы за пять суток на высоте 1000 километров, превысит дозу на МКС в 50 раз из-за радиационных поясов Земли. То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток", - сказал Шуршаков.
По его словам, доза составит 150 миллизивертов или 1/6 допустимой за жизнь дозы. "Для космонавтов такие дозы по нашим нормативам допустимы, а туристы получат ее согласно купленным билетам", - добавил ученый.
Шуршаков также отметил, что допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Его первый испытательный пилотируемый полет на МКС намечается в мае.
В июне 2019 года компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner компании Boeing. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.