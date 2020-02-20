Ученый рассказал, какую дозу радиации получат туристы на корабле Маска

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Туристы, которых компания Space Adventures отправит на корабле Crew Dragon Туристы, которых компания Space Adventures отправит на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту тысячу километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле , рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Во вторник Space Adventures объявила, что подписала соглашение с компанией SpaceX на отправку четырех туристов в 2021-2022 годах на корабле Crew Dragon в космический полет длительностью пять суток на рекордную высоту около 1000 километров.

"Доза радиации, которую получат туристы за пять суток на высоте 1000 километров, превысит дозу на МКС в 50 раз из-за радиационных поясов Земли. То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток", - сказал Шуршаков.

По его словам, доза составит 150 миллизивертов или 1/6 допустимой за жизнь дозы. "Для космонавтов такие дозы по нашим нормативам допустимы, а туристы получат ее согласно купленным билетам", - добавил ученый.

Шуршаков также отметил, что допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов.

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Его первый испытательный пилотируемый полет на МКС намечается в мае.