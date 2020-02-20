СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку

"Стали известны новые подробности преступления: преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - пишет газета, добавив, что среди погибших "много молодых людей и одна женщина".