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СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку
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РИА Новости

СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку

03:02 20.02.2020
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© REUTERS / KAI PFAFFENBACHСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Убийца, расстрелявший людей в двух кальянных немецкого города Ханау, действовал в одиночку, сообщает газета Hanauer Anzeiger со ссылкой на собственную информацию.
"Стали известны новые подробности преступления: преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - пишет газета, добавив, что среди погибших "много молодых людей и одна женщина".
"В киоске на Хоймаркт, 9 тот же преступник затем убил трех человек. Детали о погибших пока неизвестны", - пишет издание.
Телеканал Hessenschau со ссылкой на прокуратуру ранее сообщил, что восемь человек погибло при стрельбе в Ханау в федеральной земле Гессен. Стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города.
Стрельба в Ханау
02:19
Прокуратура подтвердила гибель двух человек при стрельбе в Германии
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииГессенГерманияВ мире
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