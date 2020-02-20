СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Убийца, расстрелявший людей в двух кальянных немецкого города Ханау, действовал в одиночку, сообщает газета Hanauer Anzeiger со ссылкой на собственную информацию.
"Стали известны новые подробности преступления: преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - пишет газета, добавив, что среди погибших "много молодых людей и одна женщина".
"В киоске на Хоймаркт, 9 тот же преступник затем убил трех человек. Детали о погибших пока неизвестны", - пишет издание.
Телеканал Hessenschau со ссылкой на прокуратуру ранее сообщил, что восемь человек погибло при стрельбе в Ханау в федеральной земле Гессен. Стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города.