Полиция подтвердила гибель восьми человек при стрельбе в Германии

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Полиция подтвердила гибель восьми человек после стрельбы в немецком городе Ханау, об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.

"По новым данным, полиция может подтвердить, что восемь человек получили смертельные ранения. Розыск преступников ведется усиленными темпами. Точной информации о мотивах пока нет", - говорится в заявлении.

Убийца, расстрелявший людей в двух кальянных , действовал в одиночку, сообщила ранее газета Hanauer Anzeiger. Он ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-плац, а затем убил еще трех человек в кальянной на Хоймаркт.