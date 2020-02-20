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Полиция подтвердила гибель восьми человек при стрельбе в Германии
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РИА Новости

Полиция подтвердила гибель восьми человек при стрельбе в Германии

02:55 20.02.2020 (обновлено: 03:05 20.02.2020)
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© REUTERS / KAI PFAFFENBACHСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Полиция подтвердила гибель восьми человек после стрельбы в немецком городе Ханау, об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.
"По новым данным, полиция может подтвердить, что восемь человек получили смертельные ранения. Розыск преступников ведется усиленными темпами. Точной информации о мотивах пока нет", - говорится в заявлении.
Убийца, расстрелявший людей в двух кальянных , действовал в одиночку, сообщила ранее газета Hanauer Anzeiger. Он ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-плац, а затем убил еще трех человек в кальянной на Хоймаркт.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
Стрельба в Ханау
03:02
СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииГессенГерманияВ мире
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