Открывшие стрельбу в Германии сбежали

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Полиция подтвердила, что открывшие стрельбу в немецком Ханау сбежали и пока не найдены, их мотивы неясны, об том говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.
"Точной информации о мотивах пока нет", - говорится в заявлении полиции.
В нем сообщается, что ведомство уголовной полиции просит свидетелей сообщить, что им известно, "в связи с событиями или сбежавшими преступниками".
Телеканал Hessenschau ранее сообщил, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.
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