Открывшие стрельбу в Германии сбежали

В нем сообщается, что ведомство уголовной полиции просит свидетелей сообщить, что им известно, "в связи с событиями или сбежавшими преступниками".

Телеканал Hessenschau ранее сообщил, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.