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В Германии подтвердили, что пять человек тяжело ранены при стрельбе
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РИА Новости

В Германии подтвердили, что пять человек тяжело ранены при стрельбе

02:48 20.02.2020 (обновлено: 02:55 20.02.2020)
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© REUTERS / KAI PFAFFENBACHСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Полиция подтвердила, что пять человек тяжело ранены в результаты стрельбы в немецком городе Ханау, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.
"По предварительным данным, в среду вечером около 22.00 (по местному времени) в двух разных местах Ханау были произведены выстрелы. По крайней мере один человек получил тяжелые ранения в районе Хоймаркт - оттуда выехал темный автомобиль. Еще одно место преступления было зарегистрировано в районе Курт-Шумахер-Плац. Полиция немедленно начала широкомасштабный обыск, а криминальная полиция начала расследование. По предварительным данным, как минимум пять человек получили серьезные ранения", - говорится в релизе.
Телеканал Hessenschau ранее сообщил, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииГессенГерманияВ мире
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