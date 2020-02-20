В Германии подтвердили, что пять человек тяжело ранены при стрельбе

"По предварительным данным, в среду вечером около 22.00 (по местному времени) в двух разных местах Ханау были произведены выстрелы. По крайней мере один человек получил тяжелые ранения в районе Хоймаркт - оттуда выехал темный автомобиль. Еще одно место преступления было зарегистрировано в районе Курт-Шумахер-Плац. Полиция немедленно начала широкомасштабный обыск, а криминальная полиция начала расследование. По предварительным данным, как минимум пять человек получили серьезные ранения", - говорится в релизе.