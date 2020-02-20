В Боливии открыли новый уголовный процесс в отношении Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Ла-Паса открыла новый уголовный процесс в отношении экс-президента Боливии Прокуратура Ла-Паса открыла новый уголовный процесс в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса в связи с предполагаемым мошенничеством на выборах в октябре 2019 года, сообщает агентство ABI со ссылкой на генпрокурора страны Хуана Ланчипу.

"Мы получили информацию, что открыто новое дело против предыдущих властей - Эво Моралеса - в связи с махинациями на выборах", - приводит его слова агентство.

Также в мошенничестве подозревается бывший вице-президент Альваро Гарсия Линера.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.