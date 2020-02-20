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В Боливии открыли новый уголовный процесс в отношении Моралеса
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РИА Новости

В Боливии открыли новый уголовный процесс в отношении Моралеса

02:39 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Ла-Паса открыла новый уголовный процесс в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса в связи с предполагаемым мошенничеством на выборах в октябре 2019 года, сообщает агентство ABI со ссылкой на генпрокурора страны Хуана Ланчипу.
"Мы получили информацию, что открыто новое дело против предыдущих властей - Эво Моралеса - в связи с махинациями на выборах", - приводит его слова агентство.
Также в мошенничестве подозревается бывший вице-президент Альваро Гарсия Линера.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
Вчера, 17:07
СМИ: Моралесу запретили баллотироваться в сенаторы в Боливии
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Эво МоралесБоливияВ мире
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